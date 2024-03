W UK też został podniesiony alarm.Brytyjski poseł do parlamentu Andrew Bridgen wezwał do maksymalnej kary dla współzałożyciela Microsoftu, Billa Gatesa i tego, co nazywa “Covid Cabal.”. Bridgen oskarża ich o popełnienie „zbrodni przeciwko ludzkości” podczas pandemii Covid-19. To kontrowersyjne żądanie zostało wysunięte podczas sesji parlamentarnej w Westminster, wprawiając wielu w osłupienie.Oryginalny film na YT z wypowiedzią został wyciszony/ocenzurowany.