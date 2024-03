Ale jak sie zapytali Bodnara ostatnio czy zna przypadki nielegalnego uzywania tego Pegasusa, to odpowiedzial, ze do tej pory nie znalezli takich sytuacji.

Bedzie tak jak z Colegium Humanum - mialo uderzyc w PiS , ale ze wyszlo, ze umoczonych jest tez polowa peowcow to nagle cichutko sie zrobilo. Tutaj jak sie okaze, ze wnioski o uzywanie tego podsluchu podpisywali sedziowie z Ilusiti i ogolnie z kasty, to sie wszyscy zamkna.

