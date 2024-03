To ja jeszcze dodam, ze podzial nie idzie wg linii kobiety - mezczyzni, ale wojsko zawodowe vs poborowy.

Zawodowy trep jest emerytem w wieku 40 lat, dostje emeryture wyzsza niz srednia krajowa i kilkaset tysiecy odprawy mieszkaniowej.

W razie wojny emeryt wojskowy do Hiszpani cieszyc sie zyciem, a poborowy frajer na miesny szturm.

Skoro cywil moze stac sie zolnierzem, to jakie uzasadnienie maja przywileje zawodowych wojskowych?