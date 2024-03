Po złożeniu reklamacji mają 30 dni - czas minął to wezwanie do zapłaty z krótkim terminem a jeśli nadal nie oddadzą pisz do sądu o wyrok nakazowy i dolicz do tego wszystkie koszty jakie poniosłeś (za wysłanie im wezwanie do zapłaty, czy za sprawę w sądzie) tak żeby widzieli że z każdym kolejnym dniem koszty będą rosły.



W teorii z powodów niezależnych od banku można wydłużyć czas rozpatrywania reklamacji do 60 dni Pokaż całość