Jak byłem w Izraelu to też miałem oddzielną kolejkę na lotnisku. Wszyscy Żydzi czekali a ja szedłem pierwszy do kabiny VIP w cenie biletu normalnego dlatego że jestem z Polski. A nie, to tylko sen :D



Tylko Polacy są już tak przeżarci lewicowym rakiem mózgu, że gardzą samymi sobą w swoim własnym państwie.