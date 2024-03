Pamietam jak mialem 18 i stawilem sie na komisje to jak siedzialem na poczekalni to jakiegos lebka wlasnie dwoch policjantow za fraki doprowadzalo na komisje. Wyobrazcie sobie jaki bylby kwik jakby tak baby musialy sie stawiac na komisje a te ktore by nie chcialy za fraki by doprowadzali. Zesransko julek byloby tak ogromne, ze trzask dup slychac by bylo w boston maseczusyt.