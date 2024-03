Byłem na Malcie raz i nigdy nie wrócę.



Bałkany >>>>>>> Malta



Stare Centrum stolicy jeszcze jakoś się trzyma ale cała reszta to jakieś xD

Architektura reszty wyspy wyglada miejscami gorzej niż zbombardowany Bejrut. Samochodów od #!$%@?, wszędzie korki, ścieżek rowerowych brak, wszystko w remoncie, komunikacja miejska nie działa.



Przyroda to iglaste skaly i zero drzew. Jak ktoś lubi pustynne klimaty to może to dla niego.



Zjeździłem większość wyspy i mnie nie porwało.