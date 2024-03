Dziwex, dziwex, interes złoty

jadą dziewczyny do Włoch, na roboty,

Dziwex, dziwex, dla wszystkich sfer

girls polish export from PRL.



Kraj zasobny był w dziewczyny,

chętne do podjęcia pracy,

szły więc prima baleriny,

dla mych Włochów jak na tacy.