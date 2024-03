Dotarł on do rzekomo zamordowanego Niemca, Roberta Frettlöhra. Ten zaprotestował przeciwko tej wersji, a spotkawszy się na obchodach rocznicy bitwy zaprzyjaźnił ze wspomnianym polskim oficerem. Oto, jak Polak i Niemiec korespondowali do siebie wiele lat po wojnie. - Mój drogi Kazimierzu, W bezsenne noce często wracam myślami na Monte Cassino. Braliśmy udział w największej bitwie ostatniej wojny, w której wielu młodych Niemców i Polaków straciło życie. A my ocaleliśmy. Po co była ta bezsensowna wojna? Serce mi pęka gdy myślę o tych chłopcach którzy tam pod Monte Cassino, zginęli. W imię czego? Generałowie daleko od pola bitwy wydawali rozkazy, a my musieliśmy je wypełniać i ginąć. Oby nigdy już Niemcy i Polacy nie strzelali do siebie.- List szeregowego Roberta Frettlohra, spadochroniarza z załogi broniącej Monte Cassino do polskiego żołnierza Kazimierza Gurbiela- Drogi Robercie dziękuję ci serdecznie za obronę honoru i godności żołnierzy z mojego patrolu, niesprawiedliwie oskarżonych o dokonanie wielokrotnego morderstwa. Ja osobiście, chociaż wojna skończyła się dla mnie kalectwem, nie żywię nienawiści do Niemców. Uczucie to jest mi obce, ponieważ nie można budować przyszłości na nienawiści. Proponuję ci więc żołnierską przyjaźń której fundamenty będą głębsze niż fundamenty klasztoru na Monte Cassino. Będą głębsze ponieważ znajdują się w sercu człowieka. - List podporucznika Kazimierza Gurbiela do Niemca Roberta Frettlohra.