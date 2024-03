Widziałem lepszy filmik tego typu tylko nie znajdę go teraz.

Chyba USA, ciężarówka wpadła prawie do rowu i stoi połową na drodze przechylona. Facet wyszedł samemu ją trzymać za tył,

no niby nic to nie da.

Podjeżdża babka i wszystko nagrywa, rozmawia z nim i mówi że to i tak nic nie daję jego trzymanie.

Facet puszcza i po chwili cały zestaw leży kołami do góry, niby 100 kilogramów a ma tak Pokaż całość