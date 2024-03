Filipiny mają piąte co do wielkości rezerwy złota na świecie. 500 000 lokalnych mieszkańców, codziennie naraża życie kopiąc głęboko w bagnach w nadziei na znalezienie cennego kruszcu. Wiele z nich to dzieci, wysyłane przez rodziców w głąb ziemi w ciasne przestrzenie, by wydobyć chociaż trochę złota.