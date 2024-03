POLITYKA. Jak ktoś nie ma potrzeb to nie można nad nim zapanować. Władza (ale cokolwiek macie na myśli słysząc to słowo) polega na wydzielaniu zasobów. A kontrola zasobów energetycznych jest akurat bardzo łatwa do stosowania. Więc władza nie pozwoli na to aby problemy energetyczne zostały rozwiązane inaczej niż za jej pośrednictwem. Dodatkowo oczywiście dochodzi problem demokracji i korupcji.