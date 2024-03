Typowa sytuacja, lewy pas na ekspresówce wyprzedza prawy, kierowcy trzymają bezpieczny odstęp, więc jakiś debil wyprzedza ich prawym i wbija się na chama między nich, bo myśli, że ten odstęp to dla niego trzymają :D No ale ok, od czasu do czasu każdy odwala jakiś przypał, zostaje napomniany obtrąbieniem, ale żeby potem jeździć za kimś jak #!$%@?, wyprzedzać go, hamować i się tak wydurniać, to trzeba mózgu nie mieć tym bardziej, wiedząc, Pokaż całość