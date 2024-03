Tutaj należy jeszcze zawsze mieć na uwadze różnego rodzaju przypadki po środku. Ale też takie gdzie taka osoba jest winna.

A w tym przypadku będzie też tak co robić z takimi ludźmi o umyśle maksymalnie 10 letniego dziecka co rzeczywiście kogoś zabili.

Np. bywa tak, gdy taka osoba zaatakuje kobietę i w trakcie gwałtu ją zabije. Upośledzeni mężczyźni nadal mają popęd seksualny. A podnieceni nie są w stanie siebie kontrolować. Pytanie co Pokaż całość