Od tego trzeba zacząć, że wojewoda to jak najbardziej polityczne stanowisko. Wojewodowie nie są zatrudniani na podstawie ustawy o służbie cywilnej. Urzędnicy zatrudnieni w urzędach wojewódzkich obsługujących wojewodów to służba cywilna, a sam wojewoda to jak najbardziej polityk. Tak samo jak minister, trudno od ministra będącego najczęściej członkiem partii oczekiwać apolityczności. Tak samo jest z wojewodami.

