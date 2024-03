Btw. co do tematu audytorów to polecam gościa z USA. Wchodzi do publicznych urzędów i nagrywa wszystko co widzi. Jako że to jest miejsce publiczne to może to robić ale urzędnicy i policja próbują mu tego zakazać. On nad wyraz grzecznie się od nich wywija.

Pilnuje żeby nie wejść tam gdzie jest tabliczka zakaz wchodzenia.

Jeżeli go ciągle wypytują to mówi że pracuje nad pewnym artykułem, na temat tego miejsca (co prawnie Pokaż całość