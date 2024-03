Niesty pandemia pokazała jak łatwo jest zmanipulować społeczeństwo.Np. 90 lat temu społeczeństwo niemieckie a ostatnio niemal wszystkie europejskie narody.

Nieznam się na tym (ale się wypowiem:P) ale wydaje się że działają tu takie same mechanizmy - wrogowie zewnętrzni/wewnętrzni, troska i orchorna obywateli, zmasowana medialna propaganda. I to wystarczy, jak koło zamachowe ruszy to ludzie będą szczyli sami na siebie że ten nie ma maski na nosie, że tamten wszedl do pustego sklepu