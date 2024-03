Chyba coś się święci. Brawo Polacy, super wybraliście. Miliardy które się przepaliły na korupcji na Ukrainie to za mało. Niszczenie polskiego rolnictwa - nadal za mało. Teraz sio na front walczyć za "braci" i nie narzekać. A mówili mądrzy ludzie "to nie nasza wojna" to byli zakrzykiwani przez ukraińskich trolli. Jeszcze tylko dawka przypominająca i do boju ruszajcie.