W końcu to jeden z głównych nowych szlaków dla migrantów. W sumie beka z Węgrów, że tak się chwalą jaką to oni kontrolę nie mają a i tak przechodzą przez nie migranci. Jak ja legalnie jechałem autobusem to wszyscy z niego musieli wysiąść, sprawdzali paszporty każdemu a na przejściu obok stał sznur ciężarówek. Coś za wybiórczo im to działa