to jak typ w przebraniu misia się chowa przed służbami mundurowymi I nie ma stałego miejsca zamieszkania to jak mu wystawili 11 mandatów gotówkowych? w chmurze? w mobywatelu czy do pobrania z profilu zaufanego?

no i dlaczego dopiero teraz mają pomysł i chcą współpracować z policją, problem od tygodnia istnieje? czy istnieje od lat, ale teraz Zakopianka nagłośniła sprawę i trochę przypał, bo się potwierdza podejście zakopiańskich góroli do turystów i, jak Pokaż całość