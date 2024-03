Kumpel niedawno wyszedł z aresztu, mówił że to przestępstwo w żargonie nazywane jest "paczka", "siedzi za paczkę", organizatorzy biorą jelenia i dają mu kasę za odebranie paczki, jak operacja wyjdzie to jeleń dostaje jakieś drobne, jak nie wyjdzie to jeleń idzie siedzieć a organizatorzy działają sobie dalej.