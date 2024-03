Kurde przeczytałem to za pierwszym razem i myślę "co do cholery?". Sprawdzam tego Rodericha no i tak jak myślałem to ten mocno antyrosyjski poseł, który mi zapadł w pamięć. Zastanawiam się co mu #!$%@?ło, ale po chwili czytam drugi raz opis i ogarniam, że mówi o dostawach do Rosji ( - ‸ ლ )