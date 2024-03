Kurde, nacialem się na to gunwo u nas. Później pochwaliłem się na wypoku (bo później ktoś dodał znalezisko), że co prawda nie pokazało mi stanu konta, ale przynajmniej nic nie wzięło. Trochę za wcześnie się ucieszyłem, bo jednak potem się okazało, że skasowało xD



Tym sposobem nie zobaczyłem swojego stanu konta, ale za to wypłaciłem pieniądze i zapłaciłem za usługę, która nie została wykonana xD