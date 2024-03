Bardzo proszę nie uzywać terminu Polska. To jest Polin. Gdyby to była Polska to na pewno by do takich sytuacji nie dochodziło. Obwód Polinski jest okupowany ekonomicznie, a po ostatnich wyborach również politycznie przez rządzących w UE.

Pisząc takie bzdury dajecie ludziom złudne wrażenie, że jesteśmy u siebie i mamy jakikolwiek wpływ na sytuację w kraju.

W takich warunkach ludzie nigdy się nie obudzą, bo będą myśleli, że to nieudolne rządy PiS Pokaż całość