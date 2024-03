SOR w Polsce to patola. Ojciec czekał z przeciętym palcem 4h bo na SOR nie było lekarza. Według szpitala jest to ok i od 7:30 do 15:30 SOR jest bez lekarza, jak jest potrzebny to schodzi z oddziału ale akurat tego dnia miał operację no i siedź teraz i czekaj.



Obok ojca siedziała babka która prawie odcięła sobie dłoń siekierą podczas rąbania drewna. Również tak samo kazano jej czekać.