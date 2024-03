Taaa jasne, pieprzona znieczulica.

Jak kiedyś stanąłem w obronie pijaczka którego patola zaczęła obrażać i opluwać to nagle z tramwaju pełnego ludzi zostałem sam. Normalnie jak w matrixie ludzie rozpłynęli się w szybach, gdyby nie jeden gość taki z wyglądu że sam bym uciekał to zapewne skopali by mnie razem z tym pijaczkiem.

Nie rozumiem jak można nie interweniować jak coś dzieje się złego, nie wyobrażam sobie potem reszty dnia/miesiac/roku przecież człowiek Pokaż całość