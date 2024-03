Myślę, że jest to związane z tym, na jakim medium ktoś nauczył się czytać - nabyte przyzwyczajenie. Co prawda w książkach drukowanych łatwiej jest wracać do informacji już przeczytanych, jaki i zajrzeć "w przyszłość", co sprzyja weryfikacji myśli pojawiających się w czasie czytania, ale być może jest to tylko moje przyzwyczajenie, a nie odbiór powszechny.