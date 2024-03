Pełna mobilizacja to powinna być w każdym możliwym zakładzie zbrojeniowym w europie, inaczej mówienie o wygranej i powrocie do granic Ukrainy to fikcja. Po 2 latach już powinny być pierwsze efekty i takie 100 armatohaubic to powinno jechać w comiesięcznym transporcie, łącznie z kilku europejskich krajów (Polska, Czechy, Niemcy, Francja). Tymczasem nawet nie ma amunicji...