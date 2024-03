Dziambor zdobył 9 tysięcy głosów dla Trzeciej Drogi, które najprawdopodobniej powinny paść na konto Konfederacji. Plus do tego ileś udzielonych wywiadów, w których źle wypowiadał się o swoim byłym środowisku politycznym. Dla mnie wygląda to tak, że Dziambor otrzymał zapłatę za wykonaną robotę w formie dobrze płatnego miejsca pracy. Szkoda, że to tak się potoczyło.

Jest to pewniejszy zarobek, niż prywatna szkoła językowa.