Aż mnie zmroziło. Patrzę rano a tu jakaś aktualizacja systemu się wydarzyła. To pewnie to o czym pisali wieczorem na Wykopie, a jednak pozwoliłem na automatyczną instalację - sam jestem sobie winien, zostałem ostrzeżony.



Podnoszę, odblokowuję, działa. Wszystko jest. Myślę sobie "kupiłem ten telefon trochę ponad rok temu więc to chyba jeden z tych modeli z listy, mam farta że działa".



A potem sobie przypomniałem, że tym razem nie kupiłem Xiaomi.