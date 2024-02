Przyjaciółka mojej żony od lat walczy z rakiem. Kiedy wydawało się, że wszystko się układa doszło do nawrotu. Znalazła się w strasznej sytuacji ale to nie było wszystko. Jej partner zmarł przed wczoraj na zawał. Została sama z chorobą, rachunkami... Proszę Was o pomoc. Każda złotówka będzie pomocna.