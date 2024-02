Ciekawe ile takich zielonych ludzików wjechało do Polski z falą uchodźców 2 lata temu ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )



"Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymany jest obywatelem Federacji Rosyjskiej pochodzącym z Kaukazu.



Z ustaleń śledczych wynika, że zanim przyjechał do Polski, brał udział w walkach w Syrii.



Mężczyzna miał należeć do zbrojnych związków o charakterze terrorystycznym - prokuratura precyzuje, że najpierw działał na rzecz organizacji Dżabhat an-Nusra, potem dla Pokaż całość