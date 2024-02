Ja tylko mam pytanie - kto to będzie obsługiwał, jak już teraz od dawna nie mamy żadnej dywizji pełnej w 100 procentach, a demografia leży i kwiczy? Czytałem o tym jeszcze przed wojną na Ukrainie. I państwo polskie robi wszystko, żeby ludzi zniechęcić do ryzykowania życia za ten kraj? Finlandia nie ma problemu, żeby 700k ochotników walczyło za kraj i państwo. Ano tak, może wystarczy ludziom dać ludzkie warunki do życia.