Prezydent stolicy mówi "planeta się skończy". Widać że do lemingów trafia tylko strach.



Cel jest prostszy, transfer pieniędzy do korporacji międzynarodowych. To one na tym wszystkim się bogacą. To one mają lobbystów i forsują swoje postulaty. One nie muszą strajkować, one grożą. To mass media decydują kto wygra wybory, kto jak zostanie przedstawiony.



To jest zagrożenie skupienie sprawczosci, form nacisku w rękach globalnych korporacji. Ludzie zrozumieją jak już wszystko będzie dopięte.