Nasi póki co stosują blokady spowalniające ruch, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie podpalaniu stosów opon pod budynkami ministerstwa czy wylewaniu gnojówki na place defilad i inne ważniackie punkty miasta. Już za Leppera wysypywano zboże na tory, palono opony, to w jakiś sposób skutkowało, czemu dzisiaj nie uciec się do podobnych metod.. Jestem za. Tylko traktora nie mam :/