Mnie do dziś bawi ograniczenie do 120km/h na AOW, które jest spowodowane HAŁASEM xD. Jak jedziesz tam 140 i dostaniesz mandat, to on jest owszem za przekroczenie prędkości, ale jawnie wiesz, że nie dlatego, że powodujesz niebezpieczeństwo, tylko nadmierny hałas xD Sorry Panie Policjancie, jadę tam 140, mam to w dupie.