Nie 40% a przeszło 90%



Np za zanieczyszczenie mórz drobinami plastiku odpowiadają syntetyczne ubrania a nie jakieś słomki czy wykałaczki.

Ubrania z włókien syntetycznych takich jak poliester czy nylon się wycierają to odrywają się od nich drobiny plastiku które wraz z wodą po praniu spływają potem do morza (albo do rzeki i razem z wodą z rzeki do morza). Oczyszczalnie ścieków tego nie wychwytują bo one są od pozbywania się zanieczyszczeń organicznych.