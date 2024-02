Śmieją się niektórzy, że zachód Europy wpuszczał każdego przybysza nie patrzac kim on jest i wierząc, że to „lekarz i inżynier”, a wychodzi, że mamy teraz to samo w Polsce z Ukraińcami i Rosjanami, którzy pod przykrywką ucieczki przed wojną, byli wpuszczani bez żadnych wymaganych dokumentów czy chociażby jakiegoś prześwietlenia XD



Jeszcze tylko poczekaćc aż zaczną przyjeżdżać i szmuglować broń, którą tak dostają i dziwnym trafem „gubi się” nim dotrze do żołnierzy Pokaż całość