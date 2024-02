dokarmianie bezdomych to #!$%@?, skoro byla taka utalentowana to wystarczylo uratowac jej zycie zapraszajac do domu (w ameryce nie ma tych paru m2?) zamiast teraz biadolic ze miala miec amputowane palce, teraz to juz gorzkie zale, trzeba mowic wprost ze np byla narkomanka i nie chciala sie leczyc



co to za niby pomoc skoro jest nieskuteczna? skoro umarla to znaczy ze jej nie pomogliscie, ci ktorzy nie widza maja czyste sumienie ale