Kunktatorzy będą tak przeciągać i mącić, za kilka lat powiedzą ukradkiem, że nie ma kasy, a w ogóle to religia klimatyczna zabrania lotów plebsowi i polska wymiera. I uwaga - mogą mieć trochę racji w takim sensie, że jeżeli przyjmiemy te ekoreligijne bzdury na poważnie (55% do 2030, 90% do 2040), to faktycznie koszty lotów i życia ogólnie wzrosną na tyle, że polacy przestaną latać, poza elitami finansowymi oczywiście. Wymieranie zaś jest Pokaż całość