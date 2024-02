Zawsze jak oglądam takie wideo (szczególnie to drugie w powiązanych) to jestem przerażony. Tyle ludzi zginęło, każdy z nich miał jakąś rodzinę, coś przeżył i co? Nagle koniec. W imię czego zginęli (zarówno ruski jak i ukraińcy)? W imię tego że jakiś dzban jeden z drugim ma za mało terenów czy władzy? Chory świat. Zamiast się rozwijać jako cywilizacja to mordujemy się o pietruszkę. Bardzo smutne i nie ma co się dziwić Pokaż całość