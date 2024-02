Ciekawostka dynamometryczna jest taka, że na wskazanie klucza ma wpływ to w którym miejscu klucza przyłożymy siłę.

Łapiąc za sam koniec lagi, za środek rękojeści, czy w połowie lagi uzyskamy różne (!) momenty dokręcenia przy których klucz kliknie.



Wynika to z tego że klucz mierzy siłę w miejscu przegubu umieszczonego kilka centymetrów od osi obrotu klucza (gdybyśmy tam przykładali siłę to nigdy nie kliknie).