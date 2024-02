Indie to kumple Rosji, oni nie krytykują Izraela bo takie mają przekonania a dlatego że to Rosja również robi. Zbrodniarz wojenny krytykuje zbrodnie innego kraju, a jego kumpel mu przytakuje i też to popiera. Ciekawe jakie zdanie mają na temat wojny na Ukrainie, pewnie dla nich to specjalna operacja wojskowa przeciw nazistowskiej Ukrainie.