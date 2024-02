Podobno od strony użytkowej to były całkiem fajne, dobre pociągi. I teraz mają nasrane w papierach przez kombinatorów co chcieli się dorobić dodatkowo na serwisowaniu składów i celowo zamieszczających ukryte kody wyłączające pociąg. Ludzie za to odpowiedzialni powinni iść siedzieć na kilkanaście lat.



Tak samo powinna być jakaś etyka i odpowiedzialność za własne słowa w biznesie i wszyscy rzecznicy i dyrektorzy co się wypowiadali do mediów, że "nasza firma to absolutnie nigdy Pokaż całość