No dobra, tylko nie wiem co taka dziennikarska prowokacja miała faktycznie uzyskać poza nabijaniem kliknięć. Jeśli lek nie istniał, to najpewniej zostałoby to zauważone na późniejszym etapie legislacji i skończyłoby się to jedynie stratą czasu. Znając życie efekt będzie taki, że procedury nie zostaną w żaden sposób poprawione, a zamiast tego posłowie będą zwyczajnie ignorować obywateli i organizacje pozarządowe by uniknąć ośmieszenia.