Po śmierci Aleksieja Nawalnego doszło do co najmniej kilkudziesięciu manifestacji. W Europie ludzie gromadzili się przed ambasadami Rosji m.in. w Paryżu, Berlinie oraz w Warszawie. Spontaniczne demonstracje zorganizowano również w Rosji. Doszło do interwencji policji i pierwszych zatrzymań.