Zostawcie Rydzyka, dają to bierze, głupi by był jakby nie brał. Należy natomiast szukać i skazać ludzi którzy mu te pieniądze bezpodstawnie dają , gdzie często są to pieniądze publiczne. Zacznijcie mówić o politykach i urzędnikach którzy defraudują państwowe pieniądze na własne cele .