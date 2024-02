Prawdopodobna rozmowa w EU:



- Zakazać jednorazowych słomek ( づ • ﹏ • ) づ



- A co z jednorazowymi papierosami gdzie mamy elektronikę baterię lub kondensatory no i plastiku więcej nic na paczkę słomek, one chyba są większym zagrożeniem dla pandy białej i liska preriowego?



- nie, one są spoko przelew od lobbystów przyszedł na czas.

¯\(ツ)/¯