A to wszystko PO CO?



Zapytam dokładniej. Zrealizujemy chore pomysły ekodebili. Wydamy biliony euro na "transformację energetyczną". Ograniczymy swoją wolność przemieszczani się i swobodę, pozbawimy wielu możliwości, uwalimy rozwijające się zakłady i przemysł. Ok, rozumiem to.



Pytanie: o ile dokładnie spadnie dzięki temu zawartość CO2 w atmosferze? O ile dokładnie spadnie temperatura na świecie? Oraz - w jakim terminie to się stanie? No bo wiecie: płacę ciężkie pieniądze, to chciałbym chociaż wiedzieć Pokaż całość