nie do końca tak jest. zniszczeni prywatni przewoźnicy to banda januszy która windowała ceny do kolosalnych rozmiarów. Kurs wieliczka biskupice 5,50 od osoby. Nie wspominające że te busy były wiecznie przeładowanymi przez nadmiar ludzi starymi rumplami. Lobby busiarskie jest w tym powiecie zmorą. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się połączenia wieliczka - gdów.